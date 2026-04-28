Immer wieder kommt es zu tödlichen Abbiegeunfälle mit Radfahrer:innen in Hamburg. Die Hamburger Polizei kümmert sich derzeit besonders um das Thema. Am Dienstag fand eine Aktion in der Hafencity statt: Unter dem Motto „Zweiräder im Blick“ wurde dort gezeigt, was man tun kann, um heil ans Ziel zu kommen. Die Gefahrensituation rund um das Abbiegen wurde dabei für Interessierte sehr greifbar gemacht.
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