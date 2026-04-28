Vom 8. bis 10. Mai 2026 findet in Hamburg der Hafengeburtstag statt. Am Dienstag wurde das Programm für das Großevent vorgestellt. Auf elf Bühnen werden nationale und internationale Stars auftreten. Das Highlight: die schwimmende Bühne vor den Landungsbrücken. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr außerdem die Erlebniswelt Hafensport mit Drachenbootrennen, Tretbootwettkämpfen und vielem mehr.