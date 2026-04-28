Pünktlich zum Saisonstart wird die Viermastbark Peking, ein 100 Jahre altes Segelschiff, im Hamburger Hafen mit viel Aufwand und Liebe zum Detail wieder fit für Besucher:innen gemacht. Nicht nur an Deck tut sich dort etwas, sondern auch unter Deck wird Geschichte jetzt erlebbar: Die Kapitäns- und Mannschaftsräume wurden in der vergangenen Winterpause aufwendig rekonstruiert – und sind nun erstmals vollständig zugänglich.