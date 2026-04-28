TV-Kommissar Sebastian Bezzel genießt Anonymität in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Sebastian Bezzel, bayerischer TV-Kommissar im «Eberhoferkrimi», freut sich, dass er in Hamburg nicht überall erkannt wird. «Ja, es ist ganz schön, dass ich hier ein bisschen mehr Ruhe habe», sagte der seit 17 Jahren in der Hansestadt lebende Schauspieler in einem Interview der Wochenzeitung «Die Zeit».

«Wenn ich in der Stadt bin, gehe ich immer noch fast jeden Tag zur Elbe runter, um ein Bier zu trinken oder spazieren zu gehen, und manchmal nehme ich die Fähre auf dem Weg ins Theater», berichtete der 54-Jährige. Er wurde in Bayern geboren und lebt mit seiner Familie in Ottensen.

Wie gefällt ihm dieser Stadtteil? «Ottensen ist super, es ist genau die richtige Mischung aus Berlin und München. Ein bisschen bürgerlicher als Berlin, aber mehr open-minded als München», sagte Bezzel.

Überzogener Lokalpatriotismus nerve ihn. «Ich hasse es wie die Pest, wenn Leute T-Shirts tragen, auf denen „Mia redn boarisch“ steht. Auch dieses Krachlederne in der Politik und im Showbusiness nervt mich tierisch.»

Seit dem Tod seiner Eltern habe er viel darüber nachgedacht, wo er beerdigt werden will. «Ich will mich einfach in Luft auflösen», sagte er. Seine Kinder sollen demnach «irgendwo ein nettes Bild von mir aufstellen und dann ist gut».

Anfang Mai erscheint die neue Staffel der Doku-Serie «Bezzel & Schwarz – die Grenzgänger», in der Bezzel mit seinem Freund und Schauspielkollegen Simon Schwarz besondere Orte in Bayern erkundet.