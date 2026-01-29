Wie geht es weiter mit den Eutiner Festspielen (Schleswig-Holstein)? Eine Frage, die seit der Absage des Festivals zur kommenden Saison viele Kulturinteressierte umtreibt. In diesem Sommer hätten die Festspiele ihr 75-jähriges Jubiläum gefeiert. Erst vor zwei Jahren wurde viel Geld in eine neue Tribüne investiert, die nun nicht ungenutzt bleiben soll. Das Musikfestival soll seine lange Tradition bewahren – ein „wildes Durcheinander“ ist nicht gewollt. Unterstützung für diesen Kurs kommt aus dem Kulturministerium.