Egal ob auf der Marschbahnstrecke nach Sylt oder den Strecken von Kiel nach Flensburg, Hamburg und Lübeck: Überall kommt es zurzeit im Bahnverkehr in Schleswig-Holstein zu Verspätungen, Zugausfällen und Änderungen im Fahrplan. Die Stimmung bei den Pendler:innen ist schlecht.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video03:59 Min.

Nach Hamburger Zukunftsentscheid: Verbraucherzentrale berät zu Maßnahmen und Fördermöglichkeiten rund um Energieeffizienz

30.10.2025 17:53 Uhr

Seit dem Hamburger Zukunftsentscheid steht fest, die Stadt will und muss bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein – fünf Jahre früher als eigentlich geplant. Um das zu...

Video02:33 Min.

Milliardeninvestitionen in Bundeswehrstandorte in Schleswig-Holstein geplant

30.10.2025 17:24 Uhr

Die Bundeswehr soll und muss modernisiert und vergrößert werden. Profitieren könnte davon Schleswig-Holstein. Allein wegen seiner strategischen Bedeutung zwischen Nord und Ostsee. Dort plant Verteidigungsminister Boris Pistorius...

Video03:01 Min.

Distanzunterricht soll in Schulgesetz in Niedersachsen verankert werden

30.10.2025 17:20 Uhr

Um bei Extremwetterereignissen oder für freie Lernprojekte leichter ins Homeschooling zu wechseln, soll Distanzunterricht nun ins Schulgesetz Niedersachsens aufgenommen werden. Eine entsprechende Gesetzesnovelle befindet sich derzeit in...

Video01:42 Min.

Sielbau in Hamburg-Wellingsbüttel: Erstes großes Etappenziel erreicht

30.10.2025 14:53 Uhr

In Hamburg gibt es zurzeit in vielen Straßen Baustellen. Eine davon beginnt in Ohlsdorf und verläuft über zwei Kilometer Richtung Wellingsbüttel. Auf dieser wichtigen Nord-Süd-Verbindung in die...

Aktualisiert
Video00:31 Sek.

Milliardenverlust: VW rutscht tief in rote Zahlen – Porsche belastet

30.10.2025 09:11 Uhr

Volkswagen ist im dritten Quartal 2025 tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Konzern verzeichnete einen Verlust von gut einer Milliarde Euro – vor allem wegen Problemen...

Video05:34 Min.

Hasskriminalität: Podiumsdiskussion in Hannover

29.10.2025 14:26 Uhr

Beleidigungen, Mordaufrufe und Vergewaltigungsdrohungen fluten das Netz. Das Problem ist nicht neu und es wächst. In Hannover (Niedersachsen) fand am Dienstag eine Podiumsdiskussion statt, um sich mit...

