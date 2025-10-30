Egal ob auf der Marschbahnstrecke nach Sylt oder den Strecken von Kiel nach Flensburg, Hamburg und Lübeck: Überall kommt es zurzeit im Bahnverkehr in Schleswig-Holstein zu Verspätungen, Zugausfällen und Änderungen im Fahrplan. Die Stimmung bei den Pendler:innen ist schlecht.