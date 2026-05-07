Lebensgefährtin erdrosselt? – 74-Jähriger festgenommen

Lachendorf (dpa/lni) –

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einer Wohnung in Lachendorf (Landkreis Celle) gilt der Lebensgefährte als dringend tatverdächtig. Der 74-Jährige wurde vorläufig festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Nach ersten Erkenntnissen attackierte der Mann die 68-Jährige während eines Streits. Die Frau wurde demnach erdrosselt.

Der Mann hatte sich am Mittwoch nach der mutmaßlichen Tat zunächst an einen Bekannten gewandt, der daraufhin die Polizei in Lachendorf informierte. Kurz darauf kam der Tatverdächtige selbst zur Wache und gab Hinweise. Die Ermittler fuhren zum Wohnort des Mannes in einem Mehrfamilienhaus, wo sie die Leiche entdeckten. Weitere Details zu den Todesumständen erhoffen sich die Beamten von einer Obduktion.