Polizist soll Kolleginnen heimlich in Dusche gefilmt haben

Auf einer Hamburger Polizeiwache soll ein Mann seine Kolleginnen in den Wasch- und Duschräumen gefilmt haben. (Symbolbild) Daniel Vogl/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Auf einer Hamburger Polizeiwache soll ein Polizist heimlich seine Kolleginnen in den Wasch- und Duschräumen gefilmt haben. Ein Sprecher der Innenbehörde bestätigte auf Nachfrage einen entsprechenden Bericht der «Bild». Das Dezernat Interne Ermittlungen (DIE) führe diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren. Der 28 Jahre alte Polizist sei vom Dienst suspendiert worden, hieß es in dem Bericht weiter.

Dem Zeitungsbericht zufolge soll der Mann eine Kamera im Sanitärbereich installiert haben. Eine Polizistin entdeckte das Gerät und informierte ihre Vorgesetzten, die erste Ermittlungen in Gang setzten. Unklar sei, seit wann die Aufnahmen angefertigt wurden. Dem 28-Jährigen drohen nun straf- und beamtenrechtliche Konsequenzen.