Während in Deutschland die Nutzung von Algen als Lebensmittel noch wenig erforscht ist, werden sie in anderen Regionen der Welt schon seit Jahrhunderten in der Küche, der Kosmetik oder der Medizin verwendet. Ein Start-Up aus Kiel (Schleswig-Holstein) züchtet nun Zuckertang in der Ostsee. Die spezielle Braunalge wird aufgrund ihres hohen Nährstoffgehalts und des Umami-Aromas immer beliebter. Aktuell wird geerntet und dann kommt die Alge an Land, um getrocknet und weiterverarbeitet zu werden.
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