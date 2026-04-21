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Die Bahnschranke in Poggenhagen in der Region Hannover (Niedersachsen) ist sehr oft geschlossen – bis zu 14 Stunden pro Tag. Das führt zu Frust bei vielen Anwohner:innen und Pendler:innen – und eine geplante Brücke verzögert sich.

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