Die Bahnschranke in Poggenhagen in der Region Hannover (Niedersachsen) ist sehr oft geschlossen – bis zu 14 Stunden pro Tag. Das führt zu Frust bei vielen Anwohner:innen und Pendler:innen – und eine geplante Brücke verzögert sich.
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