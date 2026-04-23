Nach Knall in Braak: Toter Storch in Nest gefunden

Braak (dpa/lno) –

In Braak im Kreis Stormarn ist ein toter Storch in einem Nest gefunden worden. Zuvor habe ein Anwohner einen Knall gehört und berichtet, dass einer der beiden Störche daraufhin zusammengesackt sei, sagte Polizeisprecherin Jacqueline Fischer. Der Storch wird laut Polizei nun im Kreisveterinäramt Stormarn untersucht. «Wie dieses Tier verendet ist, steht noch offen», sagte die Polizeisprecherin. Die Untersuchung soll Aufschluss über die Todesursache geben. Die Polizei ermittelt nach dem Bundesnaturschutzgesetz, wegen des möglicherweise vorsätzlichen Todes einer geschützten Tierart. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.