Zahl der Handwerksunternehmen in Schleswig-Holstein gefallen

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der Handwerksunternehmen in Schleswig-Holstein ist 2024 im Vergleich zu 2023 leicht gefallen. Die Zahl nahm um 139 auf 19.858 ab, wie das Statistikamt Nord aus Kiel und Hamburg mitteilte. Zu den Gründen der Entwicklung machte die Behörde wie üblich keine Angabe. Im Jahresschnitt arbeiteten rund 204.000 Menschen in dem Bundesland im Handwerk.

Die Umsätze der Unternehmen stiegen zum Vorjahr um 1,9 Prozent auf 24,9 Milliarden Euro. Damit entwickelten sich die Umsätze schwächer als die Inflationsrate, die in dem Zeitraum bei 2,2 Prozent lag.