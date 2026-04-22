Der Fotograf F. C. Gundlach wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Er galt als einer der bedeutendsten Modefotografen der Nachkriegszeit. Und er war nicht nur Fotograf, sondern auch großer Sammler. Tausende seiner Exponate bleiben jetzt für weitere 20 Jahre als Dauerleihgabe in den Hamburger Deichtorhallen. Sie werden im sanierten Haus der Photographie präsentiert, das von Gundlach selbst gegründet wurde, als eine der ersten Fotogalerien Deutschlands.