Polizei stoppt Angreifer mit Schuss – Mann schwer verletzt

Schleswig (dpa/lno) –

Die Polizei hat in Schleswig auf einen 29-Jährigen geschossen, der seine Mutter angegriffen haben soll. Der Mann wurde bei dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei erst jetzt mitteilte. Die Mutter wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Der 29-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht und am Montag einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe Untersuchungshaft angeordnet. Dem Mann wird versuchter Totschlag zur Last gelegt.

Der 29-Jährige soll am Samstagabend in der Wohnung, in der er gemeinsam mit seiner Mutter lebt, zunächst seine Schwester angegriffen haben. Er verletzte sie dabei nach Polizeiangaben leicht. Er sei darauf von der Polizei aus der Wohnung verwiesen worden.

Gegen 4.00 Uhr am Sonntagmorgen sei er dann dennoch zur Wohnung zurückgekehrt, habe die Wohnungstür eingetreten und seine Mutter mit einem Messer angegriffen. Die erneut alarmierten Polizeibeamten setzten zunächst Reizstoff gegen den Mann ein, konnten den Angriff damit aber nicht stoppen. In der Folge schoss einer der Beamten dann auf den Angreifer.