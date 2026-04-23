Autofahrer nach Unfall im Krankenhaus gestorben

Großenwiehe (dpa/lno) –

Ein 41 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall in Großenwiehe bei Flensburg gestorben. Der Mann sei ersten Erkenntnissen zufolge am späten Mittwochnachmittag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Kurz vor dem Ortsausgang habe er demnach im Bereich einer leichten Kurvenkombination offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen.

Der Wagen sei über etwa 50 Meter in einem Graben weitergefahren und anschließend gegen einen Baum geprallt. Der 41-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und musste noch vor Ort reanimiert werden. Er starb kurze Zeit später in einem Flensburger Krankenhaus. Es gibt nach Angaben der Polizei Hinweise, dass der Autofahrer betrunken war.