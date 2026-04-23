Zahl der Handwerksunternehmen in Hamburg ist leicht gefallen

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Handwerksunternehmen in Hamburg ist 2024 im Vergleich zu 2023 leicht gefallen. Die Zahl nahm um 23 auf 8.689 ab, wie das Statistikamt Nord aus Hamburg mitteilte. Zu den Gründen der Entwicklung machte die Behörde wie üblich keine Angabe. Im Jahresschnitt arbeiteten annähernd 114.000 Menschen in dem Bundesland im Handwerk.

Die Umsätze der Unternehmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Prozent auf 14,9 Milliarden Euro. Damit entwickelten sich die Umsätze stärker als die Inflationsrate, die in dem Zeitraum bei 2,2 Prozent lag. Im bundesweiten Vergleich verzeichnete das Handwerk in Hamburg nach Bremen die zweithöchste Umsatzsteigerung.