Buckelwal vor Poel weiter festgesetzt – Rettungsplan wird überarbeitet

23. April 2026
Der Buckelwal liegt in einer ausgespülten Wanne vor der Insel Poel (Aufnahme aus einem Flugzeug). Der vor drei Wochen bei Wismar gestrandete Buckelwal liegt weiterhin auf einer Sandbank fest. Eine privaten Initiative versucht seit Tagen, den Wal zu retten. Foto: dpa

Der vor der Ostsee-Insel Poel gestrandete Buckelwal liegt weiter in der Kuhle am Ende der Kirchsee. Die Wasserschutzpolizei hat das Tier in der Nacht rund um die Uhr beobachtet. „Wir waren die ganze Nacht vor Ort. Er war nicht so aktiv“, sagte ein Sprecher am Morgen der Deutschen Presse-Agentur.

Gegen 6.30 Uhr war auf den Livestreams zu erkennen, dass der Meeressäuger sich gelegentlich leicht bewegt und buckelt. Auch sein Atem war aufgrund der kleinen Wasserfontäne regelmäßig zu erkennen. 

Das Rettungskonzept für den Wal soll aktuell erneuert werden. Die private Hilfsinitiative arbeitet Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) zufolge unter Hochdruck an einer Überarbeitung des Plans. Weitere Maßnahmen müssten fachlich fundiert sein, das Verhalten des Tieres berücksichtigen und mit den zuständigen Stellen abgestimmt werden.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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