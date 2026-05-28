Zeugen gesucht: Radfahrerin bei Lkw-Unfall in Hamburg lebensgefährlich verletzt

28. Mai 2026

In Hamburg-Altona-Nord ist am Mittwochmittag eine 30-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Kieler Straße/Augustenburger Straße.

Nach Angaben der Polizei kollidierte die Radfahrerin beim Queren der Kreuzung mit einem mutmaßlich vorfahrtsberechtigten Lkw. Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb. Die Verletzte kam unter Notarztbegleitung ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeug:innen, sich unter 040/4286-56789 zu melden.

SAT.1 REGIONAL/Polizei Hamburg

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