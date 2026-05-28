SEK durchsucht Rocker-Objekte wegen Drogen- und Waffenverdachts in drei Städten

Spezialkräfte der Polizei sind bei einer Razzia im Einsatz. Spezialeinsatzkommandos rückten in Gelsenkirchen, Gladbeck und im niedersächsischen Steinfeld aus. Foto: dpa

Wegen des Verdachts des Handels mit Drogen und Waffen hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei mehrere Gebäude in Gelsenkirchen, Gladbeck und Steinfeld durchsucht. Hintergrund seien Durchsuchungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft Essen, teilte die Polizei mit.

Betroffen waren insgesamt neun Objekte – jeweils vier in Gelsenkirchen und Gladbeck sowie eines in Niedersachsen. Nach Angaben der Ermittler richtet sich das Verfahren gegen acht Männer aus dem Rocker-Milieu.

Festnahmen hat es laut Polizei bislang nicht gegeben. Der Einsatz dauere noch an, so der Sprecher. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei und Spürhunde suchen demnach in den Gebäuden nach Drogen und Waffen. Bei den durchsuchten Objekten handele es sich um acht Wohnadressen und eine Geschäftsadresse. Wie viele Beamte im Einsatz sind, teilte die Polizei nicht mit.

SAT.1 REGIONAL/dpa