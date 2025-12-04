Während die meisten Tierbabys in Deutschland im Frühling geboren werden, beginnt bei den Kegelrobben jetzt im Winter die Wurfzeit. Für die Seehundstation in Friedrichskoog (Schleswig-Holstein) bedeutet das Hochsaison. Bereits zwei Heuler, verwaiste Kegelrobben-Jungtiere, sind in der Station eingetroffen und werden derzeit liebevoll aufgepäppelt.

