Während die meisten Tierbabys in Deutschland im Frühling geboren werden, beginnt bei den Kegelrobben jetzt im Winter die Wurfzeit. Für die Seehundstation in Friedrichskoog (Schleswig-Holstein) bedeutet das Hochsaison. Bereits zwei Heuler, verwaiste Kegelrobben-Jungtiere, sind in der Station eingetroffen und werden derzeit liebevoll aufgepäppelt.
Während die meisten Tierbabys in Deutschland im Frühling geboren werden, beginnt bei den Kegelrobben jetzt im Winter die Wurfzeit. Für die Seehundstation in Friedrichskoog (Schleswig-Holstein) bedeutet das Hochsaison. Bereits zwei Heuler, verwaiste Kegelrobben-Jungtiere, sind in der Station eingetroffen und werden derzeit liebevoll aufgepäppelt.