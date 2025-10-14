In Stafstedt, einem kleinen Dorf südlich von Rendsburg (Schleswig-Holstein), wurden vergangene Woche sechs Schafe durch einen Wolf gerissen, neun werden noch vermisst. Der betroffene Bauer ist verzweifelt, er denkt darüber nach, die Schafzucht aufzugeben. Es ist für den Züchter der dritte Wolfsriss innerhalb eines Jahres.