In Stafstedt, einem kleinen Dorf südlich von Rendsburg (Schleswig-Holstein), wurden vergangene Woche sechs Schafe durch einen Wolf gerissen, neun werden noch vermisst. Der betroffene Bauer ist verzweifelt, er denkt darüber nach, die Schafzucht aufzugeben. Es ist für den Züchter der dritte Wolfsriss innerhalb eines Jahres.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Wohnhaus in Triangel in Flammen: Feuerwehr birgt toten 86-Jährigen14.10.2025 14:28 Uhr
Die Feuerwehren der Gemeinde Sassenburg und ein Drehleitertrupp der Feuerwehr Gifhorn (Niedersachsen) wurden am Samstagvormittag zu einem Einsatz in Triangel alarmiert. Ein Wohnhaus stand in Flammen und...
Zahl der Drohnensichtungen in Niedersachsen hat sich mehr als verdoppelt14.10.2025 09:10 Uhr
Immer häufiger erhält die Polizei in Niedersachsen einem Medienbericht zufolge Hinweise auf Drohnen. Nach Angaben des Innenministeriums sind von Januar bis Ende September bereits 272 Sichtungen gemeldet...
Polizei entdeckt Drogenlabore und große Mengen verdächtiger Substanzen14.10.2025 09:05 Uhr
Im Einsatz gegen Drogen sind nach Durchsuchungen mehrerer Objekte in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Wie die federführende Staatsanwaltschaft Kiel und das Landeskriminalamt...
Nach Tod von Baby ins Brunsbüttel: Auch zwei Bekannte in Verdacht14.10.2025 08:59 Uhr
Nach dem Tod eines kleinen Mädchens in Brunsbüttel hat die Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht gegen zwei weitere Menschen aus dem Bekanntenkreis der Familie bestätigt. In einem Fall gehe...
Feuer in Supermarkt verursacht Millionenschaden in Osterode13.10.2025 08:30 Uhr
Beim Brand eines Supermarktes in Osterode im Landkreis Göttingen ist ein Millionenschaden entstanden. Das Geschäft in der Innenstadt brannte am frühen Sonntagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache komplett...
Entführer nicht vermittelt: Hafenmanager Meier sagt im Block-Prozess aus13.10.2025 08:22 Uhr
Im Block-Prozess wurde am Montag am Hamburger Landgericht ein Zeuge erwartet, der einen Erstkontakt zu einer israelischen Sicherheitsfirma vermittelt haben könnte, die die Entführung der Block-Kinder organisiert...