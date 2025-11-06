Anfang der Woche wurde im Stadtteil Kirchrode in Hannover (Niedersachsen) ein Wolf gesichtet. Am folgenden Morgen tauchte vermutlich dasselbe Tier rund zehn Kilometer weiter entfernt erneut auf. Nun stellt sich die Frage, ob Handlungsbedarf besteht und ob von dem Wolf eine Gefahr für Menschen ausgeht.
