Wohnhausbrand in Hagen im Bremischen: Schaden von rund 200.000 Euro

Ein Brand im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in Hagen im Bremischen zerstörte das Gebäude nahezu vollständig. Foto: Polizeiinspektion Cuxhaven

Am Mittwochabend in Hagen im Bremischen (Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen) zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im Dachgeschoss aus. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten wurde das Gebäude nahezu vollständig zerstört.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Der 75-jährige Hausbewohner sowie sein 23-jähriger Enkel wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen; diese dauern derzeit noch an.

SAT.1 REGIONAL/Polizeiinspektion Cuxhaven