Wer im Juli nach Wacken fährt, den begrüßt schon am Ortseingang der berühmte Schriftzug aus Stahl. Nach 14 Jahren bei Wind und Wetter sind die Buchstaben inzwischen ordentlich durchgerostet – ein neues Schild wird deshalb aktuell in der Region angefertigt und soll im Juli die Festivalgäste empfangen. Wie viele das sein werden ist aktuell aber noch unklar, denn ausverkauft ist das Open Air, anders als sonst, nämlich nicht.