Am Samstag steigt in Flensburg (Schleswig-Holstein) ein Boxkampf um den WM-Titel im Superweltergewicht. Lokalmatador Freddy Kiwitt will seine Krone verteidigen und sich zugleich einen weiteren Titel sichern. Bereits im November hatte er diesen Schritt wagen wollen, doch ein Virus setzte ihn damals außer Gefecht. Nun soll es klappen: In der GP JOULE Arena, der Heimspielstätte der SG Flensburg-Handewitt, erwartet den Titelkampf eine große Kulisse mit mehreren tausend Zuschauer:innen.
