Der Wildpark Müden (Niedersachsen) hat von einem/einer anonymen Spender:in 55.000 Euro als Scheck erhalten. Tierparkleiter Thomas Wamser hat den Park 2012 übernommen und in dem Jahr beim Landkreis Celle eine Zoogenehmigung beantragt. Diese wurde ihm bisher nicht ausgestellt. Mit einer Sicherheitsleistung von 55.600 Euro wäre dies nun möglich. Die Spende soll jedoch für andere Zwecke verwendet werden.