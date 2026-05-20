Rettungseinsatz im Wald nach Notruf von Frauen

Neumünster (dpa/lno) –

Drei junge Frauen sind in der Nacht im Brachenfelder Gehölz bei Neumünster in eine Notlage geraten. Gegen 23.35 Uhr sei ein Notruf eingegangen, dass drei Personen medizinische Hilfe benötigten, sagte Feuerwehrsprecher Alexander Benecke-Blüher. Nach Beurteilung eines Notarztes hätten sich alle drei in potenzieller Lebensgefahr befunden. Eine Person sei mit dem Rettungshubschrauber zur Behandlung nach Kiel geflogen worden, die beiden anderen seien mit Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatte der «Holsteinische Courier» berichtet.

Nach Polizeiangaben handelt es sich um drei Frauen im Alter von 19 bis 22 Jahren. «Ein Unfallgeschehen kann ausgeschlossen werden», sagte eine Polizeisprecherin. Ein anderer Polizeisprecher sagte dem Blatt, möglicherweise seien Alkohol oder Drogen im Spiel gewesen. Laut Feuerwehr war ein größeres Rettungsaufgebot im Einsatz. Die Feuerwehr habe die Einsatzstelle in der Nacht ausgeleuchtet.