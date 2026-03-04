Der Kreis Schleswig-Flensburg (Schleswig-Holstein) klagt gegen die Bundesregierung. Der Bund erklärt sich nicht bereit, mehr als 2,8 Millionen Euro der Kosten für die Sanierung des Schleswiger „Wikingecks“ zu übernehmen. Insgesamt verschlangen die Arbeiten über 28 Millionen. Die Wut auf Seite des Kreises ist groß, denn eigentlich habe sich der Bund bereit erklärt, sich im größeren Umfang an der Sanierung zu beteiligen. Beide Parteien trafen sich am Mittwoch vor dem Oberverwaltungsgericht in Schleswig.