Zum Weltknuddeltag am heutigen Mittwoch hat sich SAT.1 REGIONAL-Reporter Oliver Vollmering einer besonderen Mission verschrieben: Umarmungen sammeln. Er wollte wissen, wie knuddelfreudig Hannover (Niederachsen) wirklich ist, musste jedoch feststellen, dass die Begeisterung überschaubar bleibt. Umarmen ist halt eine Wissenschaft für sich: von zaghaft bis herzlich gibt es zahlreiche Techniken. Und für alle, die mit Nähe eher fremdeln, gibt es auch noch Alternativen zur klassischen Umarmung.