Am heutigen Freitag ist Weltkatzentag. Die Katze ist das beliebteste Haustier der Deutschen. Aber bei weitem nicht allen Katzen in Deutschland geht es gut. Gerade jetzt in der Ferienzeit werden wieder viele einfach vor der Abreise ausgesetzt. Deshalb hat das Tierheim Süderstraße in Hamburg wieder mal einen Aufnahmestopp verhängt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“
Auswilderung der ersten Heuler der Saison auf Juist08.08.2025 17:32 Uhr
Die ersten aufgepäppelten jungen Seehunde dieser Geburtssaison, Hubi, Steve und Scotty sind von der Seehundstation Norddeich in die Freiheit entlassen worden. Nachdem die drei ihr Wunschgewicht inklusive...
Schmetterlingsfarm in Steinhude08.08.2025 15:00 Uhr
Fast 400 farbenprächtige Schmetterlinge 40 verschiedener Arten gibt es auf einer Schmetterlingsfarm in Steinhude (Niedersachsen) direkt am Meer zu sehen. Bei tropischen Temperaturen kann man die Farm...
Rote Liste der gefährdeten Tierarten in Niedersachsen aktualisiert – Igel dabei07.08.2025 17:06 Uhr
Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz hat nach 30 Jahren die Rote Liste der gefährdeten Tierarten aktualisiert. Neu auf der Vorwarnliste ist der früher weit...
Tierhotel in Brokenlande: Urlaub für die Vierbeiner07.08.2025 12:26 Uhr
Wohin mit Hund und Katze, wenn man selbst im Urlaub ist? Nicht jede:r kann das Haustier mitnehmen oder hat eine Familie in der Nähe, die sich um...
Heuler werden in Seehundstation Friedrichskoog aufgepäppelt05.08.2025 14:41 Uhr
Die Hauptgeburtenzeit der Seehunde liegt zwischen Anfang Juni und Mitte Juli. Darum werden in dieser Zeit auch die meisten Heuler gefunden. Das sind Jungtiere, die ihre Mutter...
Hunde-Frisbee: Internationale Elite bei WM-Qualifikation in Eime04.08.2025 13:46 Uhr
Dog Frisbee, auch Discdogging genannt, ist ein anspruchsvoller Sport, bei dem die Verbindung zwischen Mensch und Hund im Mittelpunkt steht. In Eime im Landkreis Hildesheim (Niedersachsen) ging...