Am heutigen Freitag ist Weltkatzentag. Die Katze ist das beliebteste Haustier der Deutschen. Aber bei weitem nicht allen Katzen in Deutschland geht es gut. Gerade jetzt in der Ferienzeit werden wieder viele einfach vor der Abreise ausgesetzt. Deshalb hat das Tierheim Süderstraße in Hamburg wieder mal einen Aufnahmestopp verhängt.