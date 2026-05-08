Schüler protestieren in Niedersachsen gegen Wehrpflicht

Die bundesweiten Proteste fanden am 81. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs statt. In Hannover forderte ein Demonstrant Friedensfähigkeit statt Kriegstüchtigkeit. Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Jugendliche und Erwachsene haben in mehreren niedersächsischen Städten gegen eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht demonstriert. Unter dem Motto «Schulstreik gegen die Wehrpflicht» waren unter anderem Kundgebungen in Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Osnabrück angekündigt.

In Hannover lief am frühen Nachmittag noch eine Demonstration an einem zentralen Platz, dem Kröpcke. Nach Angaben der Polizei wurden im Vorfeld etwa 500 Teilnehmer erwartet. Zur tatsächlichen Teilnehmerzahl und zum Verlauf der Versammlung lagen zunächst keine abschließenden Informationen vor. Besondere Vorkommnisse waren der Polizei nicht bekannt.

Seit Januar gilt in Deutschland ein neues Wehrdienstgesetz

Die bundesweiten Proteste fanden am 81. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs statt. Die Organisatoren begründeten die Aktionen mit der Sorge, dass aus dem neuen Wehrdienstgesetz langfristig wieder eine verpflichtende Regelung entstehen könnte.

Seit Januar gilt in Deutschland ein neues Wehrdienstgesetz. Eine allgemeine Wehrpflicht gibt es derzeit nicht. Sie wurde vor rund 15 Jahren ausgesetzt – aber nicht abgeschafft.