Aurubis hebt Gewinnerwartung wegen hoher Metallpreise an

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Kupfer- und Multimetall-Hersteller Aurubis hebt seine Gewinnprognose unter anderem wegen hoher Metallpreise an. Im laufenden Geschäftsjahr, das bis Ende September dauert, soll der Vorsteuergewinn 425 bis 525 Millionen Euro erreichen, wie der MDax-Konzern mitteilte. Zuvor waren 375 bis 475 Millionen Euro angepeilt worden. Schon Anfang des Jahres hatte Aurubis seine Gewinnerwartung angehoben.

Aurubis verkauft außer Kupfer auch andere Metalle wie Gold, Silber und Blei. Das Recyclingunternehmen verdient an steigenden Metallpreisen, da der Konzern einen Teil der Produktion nicht gegen Preisschwankungen absichert.