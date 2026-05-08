Ein Toter bei Unfall zwischen Linienbus und Transporter

Hamburg (dpa) –

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Kleintransporter in Hamburg-Neuenfelde ist ein Mensch ums Leben gekommen. Getötet worden ist der Fahrer des Transporters, wie die Polizei mitteilte. Im Bus befanden sich laut Feuerwehr 17 Fahrgäste, von denen 14 leicht und drei schwer verletzt wurden. Unter den Fahrgästen waren mehrere Kinder. Eine genaue Anzahl dazu nannten die Behörden nicht.

Der Polizei zufolge fuhr der Transporter gegen 8.20 Uhr aus Finkenwerder kommend in Richtung Cranz. Aus noch ungeklärten Ursachen geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Linienbus.

Transporterfahrer stirbt noch an Unfallstelle

Der Fahrer des Transporters wurde durch den Aufprall eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann zwar mit hydraulischem Werkzeug aus dem Fahrzeug. Allerdings starb er trotz notärztlicher Versorgung noch am Unfallort.

Von den 17 Verletzten im Linienbus wurden acht Personen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr war mit 80 Einsatzkräften vor Ort. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes wurde ebenfalls alarmiert.