Am heutigen Montag ist Welt-AIDS-Tag. Dieser Tag will seit 1988 auf das Thema aufmerksam machen und Akzeptanz in der Gesellschaft schaffen, es soll aber auch um Prävention gehen. Im CheckPoint „untenrum“ in Hannover (Niedersachsen) kann ganz offen über eine Infektion mit dem HI-Virus gesprochen werden. Des Weiteren können sich Menschen kostenfrei und anonym testen lassen.

Prof. Georg Behrens, Oberarzt an der Medizinischen Hochschule Hannover, behandelt HIV-Patient:innen und forscht zu dem Thema. SAT.1 REGIONAL hat mit ihm über Vorurteile und Behandlungsmethoden gesprochen.

