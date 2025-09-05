Niedersachsen ist kulinarisch für Spargel, Grünkohl, Krabben bekannt, für Wein eher nicht. Zumindest bisher. Erst seit 2016 ist der gewerbliche Weinanbau hier erlaubt und inzwischen gibt es richtige Weingüter. Das größte gehört der Familie Alvermann in der Lüneburger Heide. Dort startete in dieser Woche die Federweißer-Saison mit der Weinlese.