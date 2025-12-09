Der Weihnachtsmarkt in Wolfenbüttel gilt noch als kleiner Geheimtipp unter den Weihnachtsmärkten in Niedersachsen. Direkt auf dem Schlossplatz reihen sich 41 Buden aneinander – mit allem, was das Weihnachtsmarkt-Herz begehrt. SAT.1 REGIONAL-Reporter Yannik Thiele hat sich umgeschaut und ist auch gleich am Würstchen-Grill gelandet, mit der Zange in der Hand hinterm Tresen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes"
