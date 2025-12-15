Auf dem Weihnachtsmarkt in Leer (Niedersachsen) gibt es alles, was das vorweihnachtliche Herz begehrt. SAT.1 REGIONAL-Reporterin Sarah Werner hat sich umgeschaut und obendrein noch hinter der Theke der Elchbar und am Stand mit den Schokofrüchten ausgeholfen.
