Ein Koch aus Salzgitter (Niedersachsen) schenkt bedürftigen Menschen jedes Jahr Weihnachtsbraten, Kartoffeln, Rotkohl und Soße. In der Innenstadt wird das Festessen verteilt. Und wer seinen Weihnachtsbraten nicht persönlich abholen kann, kriegt ihn nach Hause geliefert.
