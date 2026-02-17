Warnstreik in Hamburg: U-Bahnen stehen am Mittwoch wieder still

17. Februar 2026

Fahrgäste der Hamburger U-Bahn müssen sich am Mittwoch erneut nach einer Alternative umschauen. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen, wie ein Verdi-Sprecher sagte. Bereits Anfang des Monats standen die U-Bahnen in der Hansestadt einen Tag still.

Verdi fordert in den laufenden Tarifverhandlungen bei der Hochbahn unter anderem 7,5 Prozent mehr Lohn mit einer sozialen Komponente für die unteren Entgeltgruppen sowie einen 200-Euro-Mietkostenzuschuss für Auszubildende.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Streik im Nahverkehr: Zahlreiche Busse fallen in Hamburg aus

17.02.2026 08:24 Uhr

Wieder Einschränkungen im Hamburger Nahverkehr. Viele Linienbusse der Hamburger Hochbahn werden heute nicht oder nur eingeschränkt fahren. Hintergrund ist ein von der Gewerkschaft Verdi angekündigter Warnstreik. Zahlreiche...

Bahnstrecke Hamburg-Berlin wegen weiterer Sanierungsarbeiten länger gesperrt

16.02.2026 18:00 Uhr

Der Abschluss der umfassenden Sanierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Aufgrund der Winterwitterung in den vergangenen Wochen sei der Fertigstellungstermin Ende...

Video00:34 Sek.

Hochbahn-Warnstreik: Busbetrieb in Hamburg eingeschränkt

16.02.2026 17:20 Uhr

Für Dienstag hat die Gewerkschaft Verdi angekündigt, den Busbetrieb in Hamburg teilweise zu bestreiken. Davon betroffen sind drei Busbetriebshöfe im Nordwesten, so dass es auf einigen Linien...

Video02:32 Min.

Maritime Verteidigung: Schleswig Holstein will Innovationsmotor werden

16.02.2026 16:31 Uhr

Schleswig-Holstein will sich im maritimen Verteidigungsbereich besser vernetzen und noch mehr für die Wehrfähigkeit der Bundesrepublik und Europa tun. Deshalb gab es am heutigen Montag ein Treffen...

Warnstreik bei Busunternehmen VHH am Mittwoch

16.02.2026 15:56 Uhr

Fahrgäste der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) müssen sich am Mittwoch alternative Möglichkeiten suchen, um an ihre Ziele zu gelangen. Im Tarifkonflikt bei dem Busunternehmen hat die Gewerkschaft Verdi...

Video01:45 Min.

Kaimauersanierung kostet Stadt Hamburg über 20 Millionen Euro

16.02.2026 15:48 Uhr

Die Kehrwiederspitze am Fuße der Elbphilharmonie in Hamburg ist eine der Hauptattraktionen in der Speicherstadt. Über 100 Jahre sind die Kaimauern alt und bisher wurden sie immer...

Zur Startseite