Nach Winter fühlt es sich in Hamburg derzeit nicht an. Mützen werden weggelassen, Mäntel offen getragen, denn eine milde Luft von zwölf Grad macht sich aktuell in der Stadt breit – und das knapp zwei Wochen vor Weihnachten.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:42 Min.

Gesundheit als Schulfach in Niedersachsen?

08.12.2025 17:24 Uhr

Schlechte Ernährung, wenig Bewegung, viel Stress. Niedersachsens Schüler:innen sind immer mehr überfordert, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Das müsse sich ändern, sagt Gesundheitsminister Andreas Philippi...

Video03:14 Min.

Weihnachtsbraten: Koch schenkt Bedürftigen in Salzgitter Festessen

08.12.2025 14:56 Uhr

Ein Koch aus Salzgitter (Niedersachsen) schenkt bedürftigen Menschen jedes Jahr Weihnachtsbraten, Kartoffeln, Rotkohl und Soße. In der Innenstadt wird das Festessen verteilt. Und wer seinen Weihnachtsbraten nicht...

Video03:37 Min.

Rasen-Forschung im Kompetenzzentrum an der Hochschule Osnabrück

08.12.2025 14:43 Uhr

Viele Menschen wollen grüne und gepflegte Rasen in ihren Gärten, auf Fußballplätzen oder in Parks. Aber was ist, wenn der Rasen wegen Hitze und Trockenheit bald nicht...

Video03:15 Min.

Neuer Stromberg-Film: Schauspieler besuchen Kino in Hannover

08.12.2025 14:21 Uhr

Seit letzter Woche läuft der neue Film „Stromberg – Wieder alles wie immer“ in den Kinos. Nach gut zehn Jahren ist der alte Cast wieder vor der...

Video03:40 Min.

Kieler Konditorin mit Unternehmerinnenpreis 2025 ausgezeichnet

08.12.2025 12:33 Uhr

Die Kieler Konditorin Greta Renner ist in diesem Jahr mit dem Unternehmerinnenpreis der Investitionsbank Schleswig-Holstein ausgezeichnet worden. Renner betreibt eine Konditorei, die ausschließlich glutenfreie Produkte herstellt. Der...

Video04:07 Min.

Miniatur Wunderland: Alljährliche Reinigung im Skandinavien-Abschnitt

08.12.2025 12:14 Uhr

Das riesige Becken mit den Schiffen ist ein Highlight im Miniatur Wunderland in Hamburg. Am Montag wurde dieser Bereich gesperrt, denn es fand die jährliche Reinigung statt....

