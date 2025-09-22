Im Koalitionsvertrag von SPD und Grünen in Niedersachsen ist festgehalten, dass ein landesweites Nahverkehrsticket für alle Schüler:innen, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende für 29 Euro pro Monat eingeführt werden soll. Doch dieses Versprechen wurde bisher nicht eingelöst. Im Gegenteil: Der Preis für das Deutschlandticket steigt – auch für Schüler:innen. Der Grund dafür seien fehlende Mittel im Haushalt. Der Landesschülerrat sieht das als Ausrede an.