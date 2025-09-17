Beim Waldbaden geht darum, in die Welt der Bäume einzutauchen, sich in Stille zu üben und somit Stress abzubauen. Verbunden sein mit der Natur, barfuß über eine Lichtung spazieren, Einswerden mit dem Waldboden – das alles lernen Interessierte auf einer der dreistündigen Waldbadetouren durch den Parkfriedhof Ohlsdorf (Hamburg).