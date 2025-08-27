In der Vogelpflegestation im Wildpark Eekholt gibt es derzeit jede Menge zu tun: Greifvögel, Singvögel, aber auch Seevögel werden dort mühselig wieder aufgepäppelt. Es sind Fundtiere aus ganz Schleswig-Holstein, die möglichst schnell wieder in die Freiheit entlassen werden sollen.

