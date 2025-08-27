Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

In der Vogelpflegestation im Wildpark Eekholt gibt es derzeit jede Menge zu tun: Greifvögel, Singvögel, aber auch Seevögel werden dort mühselig wieder aufgepäppelt. Es sind Fundtiere aus ganz Schleswig-Holstein, die möglichst schnell wieder in die Freiheit entlassen werden sollen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“

Video02:31 Min.

Deutlich mehr Wespen in Schleswig-Holstein: Darauf gilt es zu achten

26.08.2025 15:07 Uhr

Wespen sind jetzt im Spätsommer wieder unterwegs. Schnell können die Insekten zur richtigen Plage am Esstisch werden, dabei sind sie sehr nützliche Lebewesen. Der milde Winter und...

Video03:12 Min.

Alpaka-Yoga in Oyten: Mit den Tieren zur Ruhe kommen

26.08.2025 12:28 Uhr

Yoga ist schon lange kein reiner Trendsport mehr, sondern dürfte vielen ein Begriff sein. Doch die ruhige Sportart gibt es mittlerweile in vielen verschiedenen Variationen. Eine davon...

Video02:44 Min.

Gänsestreit in Ostfriesland: Muss 81-Jähriger seine Tiere wegen Lärms abgeben?

25.08.2025 12:35 Uhr

Ludwig Smidt hält auf seinem Grundstück in Marienhafe in Ostfriesland (Niedersachsen) Gänse, Laufenten und Hühner. Doch die Tiere sind mehreren Anwohner:innen zu laut. Der Landkreis Aurich prüft...

Video02:04 Min.

Herausragende Zucht: Traditionelle Rindermastbereisung in Schleswig-Holstein

22.08.2025 16:36 Uhr

Zur traditionellen Rindermastbereisung hat am Freitag der Schleswig-Holsteinische Bauernverband eingeladen: Züchter:innen, Landwirt:innen und Funktionär:innen informierten sich dabei über Betriebe, die Herausragendes leisten – zum Beispiel bei der...

Video02:33 Min.

Husumer Schafmarkt startet mit Bock-Auktion

20.08.2025 17:25 Uhr

In Husum wird aktuell wieder Deutschlands Super-Bock gesucht. Der Schafmarkt 2025 ist am Mittwoch wie immer mit der großen Bock-Auktion in den Messehallen gestartet. Rund 550 Tiere...

Video02:52 Min.

Wildpark Müden: Kreative Abkühlung für die Tiere an heißen Tagen

20.08.2025 11:42 Uhr

Im Wildpark Müden (Niedersachsen) haben die Tierpfleger:innen kreative Wege gefunden, um Wildschweinen, Alpakas & Co. eine willkommene Erfrischung an heißen Tagen zu verschaffen. Für die einen gibt...

