Amanal Petros hat bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio in diesem Jahr für eine Riesenüberraschung gesorgt. Mit der Silbermedaille im Marathon hat der deutsche Athlet, der mit 16 Jahren allein aus Äthiopien geflüchtet ist, Sportgeschichte geschrieben. Sein Heimatverein Hannover 96 (Niedersachsen) hat ihm deshalb einen besonderen Empfang bereitet, bei dem auch der Bundestrainer seinen Ausnahmeläufer gefeiert hat.
