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In Bienenbüttel im Landkreis Uelzen (Niedersachsen) kam es am Sonntag zu einem Unfall nach einer Verfolgungsfahrt. Ein Streifenwagen kam dabei von der B4 ab, überschlug sich und landete im Graben. Die beiden Polizisten wurden leicht verletzt. Der Streifenwagen hatte einen mutmaßlichen Tankbetrüger verfolgt, der an einer Tankstelle in Uelzen für gut 100 Euro getankt, aber nicht gezahlt hat. Auch sein Kennzeichen passte nicht zu dem Auto, mit dem er getankt hatte. Der Betrüger konnte fliehen. Die Polizei sucht nach Zeug:innen.

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