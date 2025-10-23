Die Bremer Haushalte der Jahre 2023 und 2024 verstoßen gegen die Schuldenbremse. Zu diesem Urteil ist der Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen am heutigen Donnerstag gekommen. Die CDU hatte zuvor geklagt, weil das Land Bremen trotz Schuldenbremse Kredite in Milliardenhöhe aufgenommen hatte.
