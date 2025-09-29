Das eingeschläferte Affenbaby war nach Angaben des Zoos am Meer in Bremerhaven (Bremen) schwer krank. Nach den nun vorliegenden Untersuchungsergebnissen der Behörden hatte das Anfang September geborene Jungtier unter anderem Fruchtwasser in der Lunge gehabt. Das Affenbaby hatte nach Einschätzung der Fachleute sehr schlechte Überlebenschancen. Die Schimpansen-Mutter hatte laut den Untersuchungsergebnissen direkt nach der Geburt einen Schock erlitten. Der Zoo vermutet, dass sie daher nicht in der Lage war, sich um ihr Baby zu kümmern.
