Anfang September hatte der Zoo am Meer in Bremerhaven (Bremen) eigentlich gute Nachrichten zu verkünden – ein Schimpansen-Baby wurde geboren. Doch nun stehen die Verantwortlichen in der Kritik. Das Neugeborene musste eingeschläfert werden, denn es wurde von der Mutter nicht angenommen. Eine Aufzucht durch Menschen sei laut Zoo schwierig gewesen, auch weil dadurch ein normales Leben im Kreise einer Schimpansen-Familie nicht möglich gewesen wäre. Der Fall soll jetzt vom Land Bremen geprüft werden.