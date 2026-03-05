Handyverbote an Schulen werden aktuell immer wieder diskutiert. Die Oberschule Northeim (Niedersachsen) geht seit Februar 2026 einen etwas anderen Weg. Die Schüler:innen müssen ihr Handy „eintüten“ und verschließen. Öffnen lässt sich die Hülle dann erst am Ende des Schultages.