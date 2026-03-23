Der Fund einer scharfen Handgranate hat am Sonntag einen Polizeieinsatz in Löningen (Niedersachsen) ausgelöst. Am Auto im Carport eines Einfamilienhauses hatte ein Unbekannter eine scharfe Handgranate als Sprengfalle befestigt. Die Bewohner:innen entdeckten die lebensgefährliche Kriegswaffe an ihrem Fahrzeug und alarmierten sofort die Polizei. Einsatzkräfte des LKA Niedersachsen entschärften diese dann in der Nacht zu Montag. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern aktuell weiter an.